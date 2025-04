Vivien Lyra Blair von Obi-Wan Kenobi drängt auf ein "starkes weibliches Star Wars-Universum"

Carrie Fisher wird in der Welt von Star Wars immer als Princess Leia bekannt sein, aber wenn es um eine jüngere Version dieser Figur geht, war es Vivien Lyra Blair, die den Punkt eingenommen hat. Der junge Star übernahm kürzlich die Rolle in der Obi-Wan Kenobi -Serie an der Seite von Ewan McGregor und hat jetzt großartige Ideen, was die Zukunft für Star Wars bringen könnte.

Im Gespräch mit Collider merkte Blair an, dass Star Wars sich weniger auf männliche Charaktere und mehr auf weibliche Personen konzentrieren sollte, und dass es vielleicht eine gute Idee wäre, das Leben einer Teenagerin Leia zu erkunden und wie sie ihren Namen auf das Junior Senate drückte, und verglich diese Idee mit einer beliebten Netflix-Serie.

"Ich habe fast das Gefühl, dass es wirklich Spaß machen könnte, eine Art Teenager-Leia zu spielen. Ich habe es in ein paar Interviews gesagt, und einige Leute sagten: 'Nein, brauche es nicht.' Ja, das tun wir. Wir brauchen weniger männlich zentriertes Star Wars. Wir brauchen mehr Frauen, weil wir ein starkes weibliches Star Wars-Universum brauchen. Ich liebe das."

"Also, ich denke, es könnte wirklich Spaß machen. Ich mochte es wirklich, wie sie Skeleton Crew gemacht haben, fast wie eine Goonies/Stranger Things-artige Serie, die definitiv für Teenager war, aber sie drehte sich um Star Wars, und ich denke, es könnte wirklich cool sein, so etwas zu machen, eine Art Teenie-Show nachzuahmen, aber mit Charakteren, die wir kennen, wie Leia.

"So etwas wie 'The Summer I Turned Pretty', XO, eine Kitty-artige Show, in der es fast eine Highschool-Romanze ist, aber mit Leia im Junior-Senat. Ich denke, es wäre schwierig, es mit dem richtigen Drehbuch umzusetzen, aber es könnte wirklich Spaß machen, so etwas zu machen und wirklich mehr von dieser Art von Publikum anzuziehen."

Glaubst du, dass es Platz für diese Art von Geschichte in Star Wars gibt oder denkst du, dass sie in eine andere Richtung gehen sollte?