Vivarium wiedererweckt und verspricht, Heidi 2027 Tribut zu erweisen

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"Was war das nochmal für ein Heidi-ähnliches Spiel?" Vielleicht hast du dich in den letzten Jahren gefragt, und nein, es wurde nie veröffentlicht. Die wunderschöne Hommage an Heidi, Marco und, nun ja, Studio-Ghibli-Mitbegründer Isao Takahata wurde 2023 vorgestellt und versucht, sie letztes Jahr zu veröffentlichen, aber am Ende wird sie 2027 erscheinen, wie im untenstehenden Trailer angekündigt.

"Sprieß schnell, kleiner Baum, aber kann diese kleine Welt dich aufnehmen?"

Tatsächlich spielt die ganze Geschichte der Protagonistin Jenny im titelgebenden Vivarium, kaum ein Baum hinter einem Glas. Ein gemütliches Abenteuer, in dem du Ressourcen verwalten und mit eigenartigen, tierähnlichen Charakteren sprechen musst, alles im Cartoon-Anime-Stil vieler Kindheiten, wird es endlich auf Xbox-Konsolen und PC (Steam und Epic Games) erscheinen.