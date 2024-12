Vitality schafft es, Ropz für 2025 zu ergattern

HQ

Es scheint, dass Robin "ropz" Kool den FaZe Clan verlassen wird, da er Berichten zufolge bereits einen Deal mit Vitality abgeschlossen hat und 2025 in den Kader aufgenommen wird.

Dem Bericht von HLTV.org zufolge befinden sich ropz und Vitality bereits seit einiger Zeit in Gesprächen, wobei bereits eine Einigung erzielt werden konnte. Die Details werden noch ausgearbeitet, aber es ist so gut wie sicher, dass der Schütze in der nächsten Saison zu Vitality gehen wird.

Ropz hatte nicht das herausragendste Jahr in der CS2-Szene, aber in Shanghai war er entscheidend für den FaZe Clan und half ihnen sogar, Vitality aus dem Turnier zu werfen. Ropz wird sich in der Saison 2025 ZywOo, apEX, flameZ und mezii anschließen, wo er mit Sicherheit einen großen Unterschied machen wird.