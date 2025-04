Visum wird aus der Pornhub-Klage wegen Menschenhandels gestrichen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Ein Bundesrichter in Kalifornien hat vorläufig entschieden, die Klagen gegen Visa in einer Klage abzuweisen, an der die Muttergesellschaft von Pornhub, Aylo, wegen angeblicher Gewinne aus Sexhandel und Material über sexuellen Kindesmissbrauch (CSAM) beteiligt ist.

Das Urteil, das nach einer Anhörung am Donnerstag gefällt wurde, stellte fest, dass Visa als Zahlungsabwickler nicht für die auf Pornhub gehosteten Inhalte haftbar gemacht werden kann. Der Richter erwog auch, ehemalige MindGeek-Führungskräfte aufgrund mangelnder Zuständigkeit aus dem Fall zu entlassen.

Die Rechtsvertreter der Kläger haben sich vehement gegen die Entscheidung ausgesprochen und behauptet, dass die ehemaligen Eigentümer nicht von dem Fall ausgenommen werden sollten, da sie der Meinung sind, dass ihre Beteiligung über rein juristische Formalitäten hinausgeht. Mehr dazu erfahren Sie hier.