Visual Novel 'The Girl Who Wasn't There ' startet zum Kickstarter-Start eine Demo auf Steam

Das kleine Hitogoroshi Studio (1564 Studio) ist ein bescheidenes Team mit Sitz in der spanischen Küstenstadt Castellón, das sich als eines der führenden Studios im Genre der Visual Novels positionieren möchte. Nach der Veröffentlichung ihres ersten Werks, Murder on the Marine Express, mit dem die The Mysteries of Ranko Togawa-Serie begann, arbeiten sie nun an ihrem zweiten Projekt, The Girl Who Wasn't There , das sie mit einer laufenden Kickstarter-Kampagne abschließen wollen.

The Girl Who Wasn't There ist eine Pixel-Art-Detektiv-Visual Novel, die von den alten SNES- und PC-98-Abenteuern inspiriert wurde und zwei Mädchen folgt, die das Verschwinden eines Schülers an ihrer High School untersuchen. Das Projekt zeigt Designs von Taeko Izuno, ehemaliger Animator des Anime-Studios Sunrise. Der Titel zeichnet sich durch eine verzweigte Struktur aus, mit sechs verschiedenen Routen und 20 möglichen Enden, und wird von seinen Schöpfern auf eine Spielzeit von etwa 15 Stunden geschätzt. Darüber hinaus wird das Spiel in mehrere Sprachen (Englisch, Japanisch und Spanisch) lokalisiert.

Aber da es schwer ist, in Worte zu fassen, wie sich diese Visual Novel (die von einigen der Genre-Benchmarks in Japan gefeiert wird) wirklich anfühlt, hat das Studio eine kostenlose Demo auf Steam veröffentlicht, in der wir den Prolog der Geschichte genießen und erfahren können, wie der neue Fall der Protagonisten Ranko und Astrid an der Akademie beginnt, an der sie studieren.

The Girl Who Wasn't There geht davon aus, dass die Finanzierung im September abgeschlossen sein wird. Danach ist geplant, das Spiel im Januar im Early Access und im Sommer 2025 in der Vollversion zu launchen.