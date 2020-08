Visual Concepts bespricht jährliche Updates an NBA 2K21 auf aktuellen Systemen

Der Entwickler Mike Wang, Gameplay Director vom NBA-2K-Franchise, bespricht in einem langen Artikel die Gameplay-Verbesserungen von NBA 2K21 gegenüber seinen Vorgängern. Obwohl natürlich alle Augen auf die neuen Konsolen gerichtet sind, wird der Titel zuerst auf den aktuellen Plattformen erscheinen und deshalb wird es Zeit, den wartenden Fans die Früchte ihrer Arbeit zu präsentieren. Visual Concepts beginnt mit der Erklärung ihres Ziels: Sie wollen „das beste Basketball-Erlebnis sowohl auf Current-Gen- als auch auf Next-Gen-Konsolen" liefern und hätten dafür „neue Technologien und unglaubliche Fortschritte" erarbeitet. Damit auch Neulinge Spaß am Spiel haben und Profis ewig gefordert bleiben, braucht es ihrer Meinung nach Anpassungsoptionen und mehr individuelle Modi.

Ein großer Punkt ist die Steuerung mit dem rechten Stick. Abhängig von der Richtung und der Dauer eurer Eingabe werden andere Aktionen ausgeführt, die ihr entsprechend beherrschen müsst. Um Irritationen zu vermeiden können Spieler jedoch auch zur Steuerung aus NBA 2K20 zurückkehren, wenn sie das wünschen. Beim Thema Korbwurf erklärte Wang, dass sie sich an NBA 2K17 orientiert haben, obwohl das System damals nicht so gut ankam. Wer in NBA 2K21 einen Korbwurf probiert, muss mit dem Stick aktiv zielen. Einflüsse wie die Fähigkeiten eures Spielers und die Distanz zum Korb werden dynamisch Einfluss darauf nehmen, wie stark euch das Zielen erschwert wird. Gleichzeitig hebt Visual Concepts hervor, dass das Timing ebenfalls eine Rolle spielt.

In puncto Verteidigung hat sich ebenfalls etwas getan. Die großen Sportler können noch ein Stückchen größer werden und sie haben ebenfalls individuelle Bewegungsabläufe erhalten (mit und ohne Ball). Blocks sollen leichter erzielt werden, da man unter anderem Möglichkeiten an die Hand bekommt, um starke individuelle Fähigkeiten von Angreifern durch Kontakt zu bremsen. Einige Sportler variieren die gleichen Tricks auf individuelle Art und Weise und in NBA 2K21 soll es mehr solcher Bewegungsabläufe geben. Aus den vielen neuen Kombinationen lassen sich auch kreative eigene Spieler basteln, die ihr in einigen Modi nutzt. In diesem Zusammenhang wurde erwähnt, dass die Abzeichen zum Upgraden durch beliebtere Effekte auf Plaketten überarbeitet wurden.

Am 4. September startet das neue NBA 2K auf PS4, Xbox One, PC, Google Stadia und Nintendo Switch.