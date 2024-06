Visions of Mana startet Ende August

HQ

Ein Spiel, das wir weder auf dem Summer Game Fest noch auf dem Xbox Games Showcase zu sehen bekamen, ist das kommende Visions of Mana von Square Enix, was etwas seltsam erscheinen mag, wenn man bedenkt, dass es bereits 2021 angekündigt wurde und noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Square Enix sein kommendes Rollenspiel vergessen hat, denn sie haben jetzt einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der endlich das Premierendatum präsentiert - was erfreulicherweise gar nicht mehr weit entfernt ist.

Anscheinend werden wir am 29. August mit unserem Heldentrio auf Abenteuer gehen können. Anders als in Secret of Mana werden wir tatsächlich mehrere Alternativen erhalten, damit wir den Trupp nach unseren eigenen Wünschen gestalten können.

Visions of Mana ist das erste Spiel der Hauptserie seit über 15 Jahren, also kann man mit Fug und Recht sagen, dass die Fans lange gewartet haben - aber nach diesem neuen Video zu urteilen, hat es sich gelohnt. Dies ist ein auffallend schönes Spiel voller japanischem Rollenspiel-Charme.