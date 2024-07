Visions of Mana Demo ist jetzt auf allen Plattformen kostenlos verfügbar

HQ

In genau einem Monat erscheint das nächste Kapitel der Mana-Action-RPG-Reihe. Dieser neue PC- und Konsolen-Teil (der erste seit über fünfzehn Jahren) mit dem Namen Visions of Mana entführt uns in das Land des Manabaums mit einer neuen Gruppe von Helden auf ihrer Mission, den Manafluss zu regenerieren.

Mit einem auf Relikten basierenden Klassenwechselsystem und einer riesigen, halboffenen Welt voller Monster, die es zu erkunden gilt, wird Visions of Mana Fans klassischer RPGs begeistern. Square Enix hat heute die Demo auf allen Plattformen veröffentlicht, auf denen das Spiel verfügbar sein wird (PC, PS4, PS5 und Xbox Series), wo Sie einen Abschnitt des ersten Kapitels ausprobieren können. Stelle dich dem ersten Weltboss (dem Kraken), experimentiere mit den verschiedenen Fähigkeiten von Val, Karina und Morley und probiere die Wind- und Mondklassen aus. Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an.

Visions of Mana kommt am 29. August.