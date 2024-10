Vision TV-Serie wird voraussichtlich 2026 auf Disney+ erscheinen

HQ

Paul Bettany betritt mit einer brandneuen TV-Serie mit Vision in der Hauptrolle erneut das Marvel-Universum. Dies bestätigte der Schauspieler selbst in einem Interview mit The Hollywood Reporter, wo er auch die Gelegenheit nutzte, um Marvels neueste Serie Agatha All Along zu loben, die er sich als Vorbereitung für die neue Vision-Serie ansieht. Er sagte:

"Ich liebe es. Ich liebe es und ich bin so stolz auf Showrunner Jac Schaeffer, und ich werde es mir noch einmal ansehen, weil es so viel für mich zu lernen gibt, wenn ich in meinen Beitrag einsteige."

Der bekannte Androide ist im MCU natürlich einige Male gestorben, so dass wir davon ausgehen können, dass sich die Serie höchstwahrscheinlich auf die wiederaufgebaute Version von ihm konzentrieren wird, die wir in Wandavision gesehen haben.

Freuen Sie sich auf eine neue Serie mit Vision in der Hauptrolle?