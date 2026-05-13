Vision Quest wird im Oktober auf Disney + debütiert

Dieses Jahr ist für Marvel Studios tatsächlich ein knapperes Jahr an den Kinokassen, da wir nur zwei Filme haben, auf die wir uns freuen können. Zugegeben, sie gehören zu den größten Filmen, die Marvel seinen Fans bieten kann, denn sowohl Spider-Man: Brand New Day als auch Avengers: Doomsday sind auf dem Weg.

Um auf das zurückhaltendere Kinoprogramm anzuknüpfen: Marvel Studios hat eine Menge TV-Serien in Planung, die Disney+-Fans genießen können, darunter Daredevil: Born Again, das bereits ausgestrahlt wurde, und The Punisher: One Last Kill, das heute Premiere feiert (schaut euch unsere Rezension an!). Später im Jahr sind noch mehr Serien in Folge, darunter Vision Quest.

Während der von Disney moderierten Upfronts-Show waren Robert Downey Jr., Tom Hiddleston und Paul Bettany anwesend, um über die Zukunft des Marvel Cinematic Universe zu sprechen, wobei letzterer anwesend war, um über Vision Quest zu sprechen.

Im Rahmen der Serie konnte Bettany präsentieren, dass Vision Quest offiziell am 14. Oktober auf Disney+ debütieren wird, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich mit einer verstärkten Teaser für die Serie in diesem Sommer rechnen sollten, damit die Fans wissen, was sie erwartet, wenn der ikonische Android ins MCU zurückkehrt.

Freust du dich auf Vision Quest ?