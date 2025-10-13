Vision Quest wird die "Trilogie" abschließen, die mit WandaVision begann

Boy wird 2026 ein großes Jahr für Marvel Fans. Wonder Man erscheint im Januar, Daredevil: Born Again kehrt im März zurück, X-Men '97 im Sommer, Spider-Man: Brand New Day im Juli, Your Friendly Neighborhood Spider-Man im Herbst und Avengers: Doomsday erscheint im Dezember. All das kommt auf uns zu und das schließt Vision Quest noch nicht einmal ein, das irgendwo dazwischen liegen muss...

Wir kennen noch nicht das genaue Datum, wann Vision Quest auf Disney+ Premiere feiern wird, aber wir wissen, dass es im Jahr 2026 sein wird. Da es Live-Action-Pläne für die erste Jahreshälfte gibt, ist eine vernünftige Vermutung, dass es die Lücke zwischen Spider-Man: Brand New Day und Avengers: Doomsday schließen wird. Aber Marvel muss dies noch bestätigen.

Was wir wissen, ist, dass es die "Trilogie" vervollständigen wird, die ursprünglich mit WandaVision im Jahr 2021 begann (gefolgt von Doctor Strange in the Multiverse of Madness...? Agatha All Along...?). Außerdem wird es neben Paul Bettany noch einige wiederkehrende Gesichter als Vision geben, da Variety berichtet, dass menschliche Versionen der KIs Ultron (wieder gespielt von James Spader), Friday und Edith auftauchen werden. Ebenso wie eine erwachsene Version von Wanda und Vision s Sohn Tommy.

Unnötig zu erwähnen, dass es eine ziemlich komplexe Show sein wird, wenn sie nächstes Jahr erscheint.