Vision, eine eigene Marvel Cinematic Universe-Serie zu bekommen

HQ

Wir haben seit dem Ende von WandaVision vor fast zwei Jahren nicht mehr viel über Vision gesehen oder gehört, aber es sieht so aus, als ob dies ziemlich bald behoben wird. Wie von Deadline berichtet wurde, wird Paul Bettanys Charakter in einer eigenen Spinoff-Serie für Disney+ zurückkehren, die einfach als Vision Quest bekannt ist.

Die genaue Handlung für die Serie muss noch festgelegt werden, da diese Woche ein Autorenraum für die Serie eröffnet wird, aber es scheint, als würde sich die allgemeine Prämisse um Vision drehen, die versucht, sein Gedächtnis und seine Menschlichkeit wiederzuerlangen.

Die große Frage ist natürlich, ob Elizabeth Olsen in dieser Spinoff-Serie in irgendeiner Form als Wanda Maximoff / Scarlet Witch zurückkehren wird, aber wenn man bedenkt, dass das letzte Mal, als wir die Figur sahen, die sie traf, ein ziemlich miserables Ergebnis hatte, wäre eine Rückkehr so bald eine ungewöhnliche.

Vision Quest wird das zweite Spin-off der MCU-Spinoff-Serie WandaVision sein, wobei das erste Agatha: House of Harkness sein wird, eine Serie, die voraussichtlich im Winter 2023 debütieren wird.