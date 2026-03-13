Virtus.pro verstärkt sein Team Counter-Strike 2 mit zwei Akademie-Aufstiegen

HQ

Virtus.pro durchlief Ende 2023 eine kurze Phase, in der es einige große Titel in der Welt des kompetitiven Counter-Strike gewann – eine etwas überraschende Angelegenheit, da das Team im Esport meist eine wechselhafte Bilanz hatte. Natürlich tut V.P. alles, um seinen Namen im Wettbewerbsbereich zu etablieren, und der jüngste Schritt in diesem Bereich beinhaltet die Beförderung von zwei Spielern aus dem Akademieteam.

Sowohl Aleksandr "AquaRS" Kovalev als auch Dias "F0R3VER" Kutubay wurden vom zweiten Divisionsteam in den Hauptkader befördert und besetzen Plätze, die sonst für eine Weile offen blieben.

Wie diese Akademiestars bei den größten Turnieren abschneiden werden, bleibt abzuwarten, und wann dies der Fall sein wird, ist unklar, da aufgrund der turbulenten Veränderungsphase das Hauptteam von V.P. CS2 in naher Zukunft nicht für einen wettbewerbsfähigen Auftritt vorgesehen ist.