Virtus.pro verpflichtet sich zu Honor of Kings Esports, indem er das Ex-Twisted Minds Team verpflichtet

HQ

Virtus.pro hat seine Rückkehr in die Welt des Wettbewerbs Honor of Kings signalisiert, da die osteuropäische Organisation nun einen neuen Kader aus dem ehemaligen Twisted Minds Team verpflichtet hat. Der Grund für die Verpflichtung liegt wahrscheinlich teilweise an der immer knapper werdenden Esports-Weltmeisterschaft, da V.P sich weiterhin als eine der größten Organisationen des Festivals positioniert und zweifellos als Favorit gilt, Team Falcons in der übergeordneten Club Championship herauszufordern, die alle verschiedenen Turniere umfasst, die über 20+ Spiele ausgetragen werden.

Laut Honor of Kings besteht das Team, das V.P verpflichtet hat, aus folgenden Personen:



Giorgio "Nighty" Hu



Zhang "Roc" Peng



Martin "Hailang" Raza



"TGold"



Ryan "Clue" Maaroufi



Xu "Xu" Ruoran



Sabrina "Sya" Starke als Managerin des Teams



Wir erwarten, dass das Team in der kommenden Honor of Kings Saison Vizepräsident vertreten wird, die mit dem Major League Spring 2026 Event ab dem 12. März beginnt.