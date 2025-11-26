Virtus.pro verpflichtet einen ehemaligen Team Liquid-Spieler für Dota 2 Kader

HQ

Virtus.pro hat während einer kurzen Pause eine Änderung im Dota 2 Team vorgenommen, während wir uns dem DreamLeague Season 27 Turnier zwischen dem 10. und 21. Dezember immer nähern.

Nach der Trennung von Nikita "Daxak" Kuzmin Anfang November hat die Organisation nun einen Ersatzspieler benannt, nämlich den ehemaligen Team Liquid -Star Jonáš "SabeRLight-" Volek. Er stößt auf Position 3 zum Team und wird versuchen, dem Team zu helfen, wieder in Form zu finden und zu den Siegeswegen zurückzukehren, die es Ende der 2010er Jahre kannte.

Über die Verpflichtung von SabeRLight sagte Virtus.pro: "[SabeRLight] ist ein erfahrener Spieler mit solidem Ruf auf internationaler Bühne. Im Laufe seiner Karriere trat er für TSM, Shopify Rebellion und Team Liquid an. Während seiner Zeit bei Liquid hatte Jonas eine starke Saison 2025 und trug zu den Siegen des Teams bei drei großen Turnieren bei."

Glauben Sie, dass die Einführung von SabeRLight die Ergebnisse von Virtus.pro in Dota 2 verbessern wird?