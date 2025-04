Virtus.pro trennt sich von Counter-Strike 2 Trainer Pashanoj

HQ

Virtus.pro hat einen Schritt unternommen, um die Ergebnisse seines Counter-Strike 2 -Teams zu verbessern. Die Organisation hat beschlossen, sich von Trainer Pavel "PASHANOJ" Legostaev zu trennen, einer Person, die seit fast zwei Jahren Teil des Teams ist, wenn auch zunächst in der Rolle eines Analysten, bevor er im September 2024 zum Cheftrainer befördert wurde.

Was die Frage betrifft, warum sich V.P entschieden hat, Pashanoj zu verlassen, so ist die jüngste Reihe von wichtigen Ergebnissen, die nicht auf dem neuesten Stand waren, zweifellos ein Faktor, der dazu beigetragen hat, da die Mannschaft nicht in der Lage war, sich gegen die besten Mannschaften und Spieler der Welt durchzusetzen.

Nikolai Petrossian, CEO von V.P., sagte über den Abschied von Pashanoj: "Die letzten Wochen haben gezeigt, dass das Team eine neue Trainerperspektive braucht, insbesondere mit Blick auf unsere Ziele für die kommende Saison. Pavel ist seiner Verantwortung gerecht geworden und hat das Team in einer Übergangsphase unterstützt, aber weitere Fortschritte erfordern nun eine andere Herangehensweise. Wir danken Pasha für seine Zeit in unserem Verein und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen."

Es gibt noch keine Neuigkeiten über den neuen Bus, aber uns wurde gesagt, dass wir sehr bald mit Informationen dazu rechnen können.