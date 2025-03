Virtus.pro sind die Marvel Rivals EMEA Invitational Champions

HQ

Das erste große Marvel Rivals -Turnier, das in der EMEA-Region stattfand, ging gestern zu Ende, als das EMEA Invitational endete und die besten Teams und Spieler der ganzen Welt online um einen Teil des Preispools von $100.000 kämpften. Nachdem wir dieses Turnier nun in den Büchern haben, haben wir einen Sieger, über den wir berichten können.

Nach dominanten Playoffs, in denen sie im Vorfeld des großen Finales nur eine Karte verloren haben, setzten sich Virtus.pro am Ende durch, nachdem sie in einem zermürbenden letzten Match OG Esports besiegt hatten, das mit 4:2 zugunsten der russischen E-Sport-Organisation ausging.

Mit diesem Ergebnis wurde nicht nur Virtus.pro Champion gekürt, sondern das Team ging auch mit 40.000 $ des Gesamtpreispools von 100.000 $ nach Hause.

Was die nächsten Schritte für V.P betrifft, so warten wir darauf, zu erfahren, wann das nächste große Marvel Rivals Turnier stattfinden wird.