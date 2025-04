Virtus.pro Sieger der PUBG Players Tour Masters: EMEA

HQ

Am Wochenende fand ein brandneues PUBG: Battlegrounds -Turnier statt, das als PUBG Players Tour Masters bekannt ist. Diese Veranstaltung umfasste mehrere regionale Veranstaltungen (von denen einige noch nicht abgeschlossen sind), und für die Veranstaltungen in der EMEA-Region gab es eine überraschendere Liste, die sich durchsetzte.

Virtus.pro hat seine Trophäen-Durststrecke in PUBG beendet, indem es den EMEA-Teil dieses Turniers gewonnen hat. Die Mannschaft schaffte es, in den verschiedenen Spielen insgesamt 167 Punkte zu sammeln, was ausreichte, um FUT Esports zu überwinden und zum Champion gekrönt zu werden.

Wie in anderen Teilen der Welt ging auch der amerikanische Teil zu Ende, wobei Team Falcons zum Champion gekrönt wurde. Bei den verbleibenden Veranstaltungen wird es ab Ende dieser Woche zu Aktionen in Korea und China kommen.