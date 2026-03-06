Virtus.pro präsentiert seinen überarbeiteten Rainbow Six: Siege X Kader

HQ

Die osteuropäische Esports-Organisation Virtus.pro ist seit langem in der Welt des wettbewerbsorientierten Rainbow Six: Sieges präsent und hat ebenfalls viel Erfolg erzielt, darunter Siege in der Europa-League-Phase und Medaillenplätze bei Six Invitational-Turnieren. Das Team war jedoch kein sicherer Erfolg, sondern ein fester Gewinner für Trophäen, wie es andere in der Vergaangenheit waren.

Es scheint, als würde V.P daran arbeiten, das zu korrigieren, da die Organisation nun einen aktualisierten R6S-Kader vorgestellt hat, der drei neue aktive Spieler, einen neuen Ersatzspieler sowie einen neuen Manager und einen Trainer bringt. Neben den zurückkehrenden Pavel "p4sh4" Kosenko und Danila "dan" Donzow gehören zu den neuesten Ergänzungen:



Ilhan "Nayqo" Jabbari



Nikita "RORICK" Kruchinkin



Christopher "SkyZs" Jauleski



Dmitry "Always" Mitrahovich als Ersatz



Blaine "Blainey" Uknighted als Manager



Cesar "Dxrk" Adriano als Trainer



Das Team wird als nächstes beim Europe MENA League 2026 Kickoff antreten, der Ende März beginnt.