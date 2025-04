Virtus.pro gekrönt Marvel Rivals Sieger der Meisterschaftssaison 1 EMEA

HQ

Ein weiteres großes Marvel Rivals Wettkampfevent ist zu Ende gegangen. Nach den letzten Invitational sind nun auch die Marvel Rivals Championship Season 1 Turniere abgeschlossen, was bedeutet, dass wir jeden der regionalen Gewinner kennen.

Auf der EMEA-Seite bleibt Virtus.pro das Team, das es zu schlagen gilt, nachdem es Luminosity Gaming EU im gestrigen großen Finale besiegt hat. Mit diesem Ergebnis geht das Team mit einem Preisgeld von 6.000 US-Dollar und einem weiteren Titel nach Hause, den es seiner wachsenden Sammlung hinzufügen kann.

In Nordamerika gilt der gleiche Preis für Sentinels, der es geschafft hat, 100 Thieves im entscheidenden Spiel der Region abzuwehren.

Beim Wechsel nach Asien nimmt Uprise den Löwenanteil des angebotenen Geldpreises mit nach Hause, nachdem er Gen.G Academy im großen Finale besiegt hat.

Und dann haben wir noch China, wo OUG zum Champion gekrönt wird, nachdem er Tayun Gaming im großen letzten Spiel des Turniers besiegt hat.

In diesem Sinne wird das Rivals Fight Nights beim nächsten Turnier an diesem Wochenende fortgesetzt, wobei das europäische Turnier am 10. April stattfindet und einen Geldpreis von $1.000 bietet.