Virtus.pro besiege Twisted Minds und werde zum PUBG Global Series 10-Champion gekrönt.

Virtus.pro war im Oktober so nah dran, eine PUBG Global Series Trophäe zu gewinnen, als sie an der letzten Hürde scheiterte und das große Finale Series 9 gegen Twisted Minds verlor. Das ist kein zweites Mal passiert.

Am Wochenende gelang es Virtus.pro im Rahmen von Series 10, Twisted Minds zu besiegen und die Trophäe für sich zu beanspruchen. Alles in allem war es ein recht überzeugender Sieg, denn V.P erzielte 157 Punkte und lag damit deutlich vor Twisted Minds auf dem zweiten Platz mit 135 Punkten.

Dies ist das letzte PUBG Global Series Turnier des Jahres, und jetzt richten sich alle Augen auf das PUBG Global Championship 2025, das zwischen dem 28. November und dem 14. Dezember in Thailand stattfinden wird. Unnötig zu erwähnen, dass sowohl V.P als auch Twisted Minds Teams sein werden, die man bei der Veranstaltung im Auge behalten sollte.