Virtus.pro befördert ProbLeM zum Interimstrainer Counter-Strike 2

Virtus.pro ist eines von vielen Teams, deren Saison 2026 diese Woche mit einem Auftritt bei BLAST Bounty Winter 2026 begonnen hat, aber das ist geschwächt, da das Team tatsächlich keinen festen Cheftrainer hat.

Die Mannschaft tritt ohne eine Einzelperson an der Spitze an und hilft ihm, die richtigen Ergebnisse und Leistungen zu erzielen, weshalb Virtus.pro zu der Lösung gekommen ist, dass sie, bis ein fester Trainer gefunden wird – und zwar die richtige Person für die Aufgabe –, stattdessen auf eine Person angewiesen ist, die sie kennt.

Das Team hat beschlossen, Dmitriy "ProbLeM" Martynov zum Interimstrainer zu befördern. Nachdem er zuvor mit V.P.Prodigy gearbeitet hat, wird ProbLeM für eine unklare Zeit die Hauptmannschaft führen, wobei sein erstes geplantes Spiel morgen, am 14. Januar, stattfinden soll.

Es ist unklar, wer V.P. langfristig für den Posten anstrebt, aber da der CS2 Zeitplan für 2026 uneingeschränkt ist, gibt es keinen perfekten Zeitpunkt, um jemanden in die Organisation einzuführen.