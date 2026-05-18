Virtuos möchte die Aufgabe übernehmen, Red Dead Redemption 2 und GTA V auf die Nintendo Switch 2 zu bringen

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Virtuos ist zwar kein Studio, das Originaltitel entwickelt, aber eines der bekanntesten Co-Development- oder Vertragsstudios der Branche. Wir haben ihnen Titel wie Dark Souls Remastered, Metal Gear Solid Delta, Age of Mythology: Retold und Judas zu verdanken, um nur einige zu nennen. Es ist offensichtlich, dass ihr Portfolio nicht nur ein Talent zeigt, große Spiele auf verschiedene Plattformen zu portieren, sondern auch eine echte Bewunderung für Videospiele. Und jetzt wollen sie bieten, zwei der berühmtesten unfertigen Geschäftsgegenstände auf neue Plattformen zu bringen, nämlich Red Dead Redemption 2 und GTA V auf die Nintendo Switch und Switch 2.

Eine der meistdiskutierten Fragen in der vorherigen Nintendo-Generation war, ob die Konsole GTA V nativ ausführen kann, und fast niemand versteht, warum Nintendo und Rockstar hier keine Einigung erzielt haben (obwohl sie es bei anderen Teilen der Reihe getan haben), um das profitabelste Spiel der Geschichte auf die zweitmeistverkaufte Konsole der Geschichte zu bringen (zumindest bis der Verkauf im nächsten Jahr in Indien beginnt). Und bei Red Dead Redemption ist die Bewunderung genauso groß. Und Virtuos, jetzt, da Rockstar das 15-jährige Jubiläum des Starts von L.A. Noire feiert (dessen Switch-Port von Virtuos gemacht wurde), möchte beauftragt werden, die Nintendo-Switch-Version von Red Dead Redemption 2 zu entwickeln.

Laut Berichten von Pockettactics, basierend auf Gesprächen mit einigen Führungskräften des Studios, "lieben wir bei Virtuos diese Spiele und glauben, dass sie auf der Switch wieder glänzen und noch mehr Spieler begeistern können." Das ist interessant, da wir seit Monaten sowohl von zuverlässigen Insidern wie NatetheHate als auch von unseren eigenen Quellen hören., dass ein Switch-Port von Red Dead Redemption 2 schon seit einiger Zeit in Arbeit ist, obwohl noch keine offizielle Ankündigung oder Veröffentlichungstermin in Sicht ist. Vielleicht ermutigen Virtuos' Kommentare Rockstar bald, irgendeine Art von Antwort zu geben...