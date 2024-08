Virtuos hat Third Kind Studios übernommen

HQ

Das Entwicklungspartnerunternehmen Virtuos hat das in Großbritannien ansässige Unternehmen Third Kind Studios übernommen und plant, den Entwickler zu nutzen, um in den britischen Spielemarkt einzusteigen.

Third Kind hat an Projekten wie Sea of Thieves, Hearthstone, Forza Horizon 4 und Predecessor, gearbeitet, während Virtuos für Spiele wie Horizon Forbidden West und The Callisto Protocol bekannt ist.

Virtuos behauptet, dass die Übernahme "[ihre] AAA-Co-Entwicklungsfähigkeiten stärken" wird, und hat bestätigt, dass die derzeitigen Mitbegründer von Third Kind an Ort und Stelle bleiben werden, aber dass sie die Mitarbeiterzahl des Studios verdoppeln möchten.

Third Kind's CTO, Ray Tharanee, sagte: "Wir sind stolz darauf, eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung der globalen Präsenz von Virtuos zu spielen, und wir freuen uns darauf, gemeinsam die Grenzen dessen zu erweitern, was im Gaming möglich ist" (danke, Game Developer).