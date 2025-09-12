Virtual Boy kehrt 2025 wirklich auf Nintendo Switch Online zurück

HQ

Nintendo hat eine neue Ergänzung der Klassiker-Bibliothek für Nintendo Switch Online angekündigt, und damit hat niemand gerechnet: Virtual Boy. 30 Jahre nach ihrer Markteinführung wird die "tragbare" Konsole, die in der Lage ist, 3D-Bilder durch eine Art Virtual-Reality-Visier anzuzeigen, für Nintendo Switch und Switch 2 für Nintendo Switch Online-Abonnenten verfügbar sein.

Um die Spiele jedoch in 3D zu sehen, benötigen Sie das Headset, das separat und nur für zahlende Switch Online-Mitglieder erhältlich ist. Wenn Sie nicht so viel ausgeben möchten, können Sie ein Pappmodell kaufen, das auf die gleiche Weise funktioniert: Sie platzieren die Konsole darin und schauen durch das Visier, um die Spiele in 3D zu sehen.

14 Spiele werden hinzugefügt, die im Laufe der Zeit veröffentlicht werden, darunter Wario Land, Mario's Tennis, Mario Clash und Tetris 3D, wenn der Dienst am 17. Februar hinzugefügt wird (es wurden nur 22 Spiele für diese unglückselige Konsole veröffentlicht).

Werden Sie Virtual Boy ausprobieren, wenn es nächstes Jahr als Teil des Switch Online-Abonnements für Switch und Switch 2 erscheint?