Virtual Alchemy auf Band of Crusaders: "Wir wollen nicht alle Zielgruppen da draußen ansprechen"

Während die Zugänglichkeit in der heutigen Spielewelt natürlich von größter Bedeutung ist, gibt es auch immer noch einen Platz für Titel, die sich nicht an die Massen richten und stattdessen auf einen bestimmten Spielertyp abzielen. Die Leute von Virtual Alchemy tun genau das mit ihrem kommenden düsteren Strategie-RPG-Projekt Band of Crusaders, da das Team eine Erfahrung entwickelt, die schwierig, herausfordernd und schwer zu überwinden sein soll, was sie uns in einem Interview bestätigt haben, das wir während der Gamescom geführt haben.

Über die Hardcore-Natur von Band of Crusaders sagte uns Art Director Kamil Mickiewicz: "Wir sind uns sehr bewusst, dass wir kein Spiel für jeden machen. Das ist ein wichtiger Vorbehalt für uns. Wir wollen nicht alle Zuschauer da draußen ansprechen, wie modernes Gaming heutzutage normalerweise funktioniert. Wir wissen, dass wir in unserem Ansatz ziemlich knallhart sind. Wir wollen, wisst ihr, in erster Linie die Kern-Communitys von Spielen wie Battle Brothers, wie Wartales oder Mount & Blade Bannerlord treffen. Das sind wie direkte Referenzen, aber wir bringen auch, wie Dominik zu Recht erwähnt hat, unseren Twist aus Spielen wie Dragon Age Origins zum Beispiel oder Pillars of Eternity oder sogar StarCraft II, WarCraft III ein.

"Warum ich diese Beispiele mitbringe? Denn das Kampfsystem in unserem Spiel ist fast RTP, was wie Echtzeit mit Pause ist, und ich sage fast, weil wir keine vollständige Pause haben. Wir haben tatsächlich eine Zeitlupenmechanik. Ich möchte erwähnen, dass eine der letzten Veröffentlichungen, die diese spezielle Mechanik enthielt, Aliens Dark Descent ist, falls ihr mit dieser Mechanik vertraut seid. Es ist wie Science-Fiction, also eine andere Tasse Tee, aber sie haben Zeitlupe. Der Hauptunterschied zwischen dem, was wir tun, und dem, was sie haben, ist, dass man in ihrem Fall den gesamten Squad auf einmal steuert. Also, ja, wenn man befiehlt, mit einer bestimmten Fähigkeit zuzuschlagen oder was auch immer, wird der richtige Mann ausgewählt und alles ist irgendwie homogenisiert, wie automatisiert. In unserem Fall haben Sie eine ähnliche RTS-Steuerung. Sie haben die Kontrolle über einzelne Einheiten. Es spielt sich also eher wie, stellt euch WarCraft III vor, aber man spielt nur Champions und nicht wie die, ihr wisst schon, die Trash Guys."

Wenn du also auf der Suche nach einem weiteren ausufernden und komplexen RPG bist, um deine Abende zu füllen, ist Band of Crusaders definitiv eines zu sein, das du dir ansehen solltest. Da das Spiel erst vor ein paar Wochen angekündigt wurde, warten wir immer noch darauf, zu erfahren, wann es auf dem PC erscheinen wird, aber bis diese Informationen veröffentlicht werden, könnt ihr euch den Rest des Interviews unten ansehen, in dem wir auch über die einzigartigen Mechaniken und Systeme des Spiels sprechen, woher die Prämisse stammt und vieles mehr.