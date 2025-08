Virtua Fighter Project zeigt realistische Animationen und flüssige Kämpfe

HQ

Zu guter Letzt serviert Sega ein leckeres Gameplay aus dem kommenden Virtua Fighter Project oder Virtua Fighter 6, wie auch immer das Spiel am Ende heißen wird. Der kurze, aber explosive Trailer, der aus dem Trainingsmodus des Spiels stammt, gibt uns einen ersten richtigen Blick auf den neuen visuellen Stil - ein klarer Sprung nach vorne gegenüber früheren Generationen - zusammen mit seinem reibungslosen, zusammenhängenden Kampfsystem.

Es wurde modernisiert, daran besteht kein Zweifel, aber es bleibt der klassischen Virtua Fighter-Formel treu: schnelle Schlagabtausche, schwere Würfe und eine ausgeprägte Körperphysik. Besonderes Augenmerk scheint auf die Animationen gelegt worden zu sein, die sich jetzt viel detaillierter anfühlen als zuvor, mit Charaktermodellen, die spürbar realistischer sind.

Es gibt noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum, aber nach dem, was wir gesehen haben, sieht es so aus, als ob viele der Teile bereits an Ort und Stelle sind. Mit vorsichtigem Optimismus könnten die Fans das kultige Franchise innerhalb des nächsten Jahres endlich im ersten brandneuen Konsoleneintrag seit Virtua Fighter 5 zurückkehren sehen. Schauen Sie sich den Clip unten an.

Bist du bereit für eine neue Virtua Fighter?