Virtua Fighter: Crossroads stellt seinen neuen Charakter Bakunawa Killer vor

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Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, bis wir den mit Spannung erwarteten nächsten Teil der realistischen Kampfspielreihe Virtua Fighter, Virtua Fighter Crossroads, sehen, der für 2027 geplant ist. RGG Studio möchte uns jedoch in diesen neuen Teil eintauchen lassen, der mehr Wert auf Erzählung und Geschichte legt, anstatt sich nur auf das realistische Kampfsporterlebnis zu konzentrieren, für das die Serie bekannt ist.

Sie haben jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen neuen Charakter vorstellt, gegen den wir in Crossroads kämpfen können. Das ist Bakunawa Killer, eine mysteriöse maskierte Gestalt, die offenbar hinter den Angriffen auf Kampfkünstler in der fiktiven Stadt Vilasapara steckt, wo sich die Handlung des Spiels entfaltet.

Bakunawa Killer scheint einen Kampfstil zu verwenden, der auf klassischen östlichen Kampfkünsten basiert, als wäre er ein Kung-Fu-Meister. Im Trailer sehen wir außerdem, wie Pai Chan und Cielo Salinas ihn verfolgen, während er meisterhaft andere Kämpfer besiegt. Schauen Sie sich unten an.