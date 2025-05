Virtua Fighter 6 wird storniert, wenn Sega mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist

HQ

Eine der vielen klassischen Spielserien, die Sega nun wiederbeleben will, ist die allseits beliebte Virtua Fighter. Der letzte nummerierte Titel der Serie ist Virtua Fighter 5, der ursprünglich 2006 in japanischen Spielhallen veröffentlicht wurde und seitdem in einer Reihe von aktualisierten Ausgaben veröffentlicht wurde, aber keine wirklichen neuen Spiele.

Das bedeutet, dass es ist, als würde man wieder bei Null anfangen, da keine alten Assets für das neue Spiel verwendet werden können, das wir der Einfachheit halber Virtua Fighter 6 nennen. Der Schöpfer der Serie, Yu Suzuki, hat Sega vor langer Zeit verlassen, und das neue Spiel wird von Ryu Ga Gotoku Studio entwickelt, am besten bekannt für die Yakuza /Like a Dragon Spiele, anstelle von Sega AM2.

Der Druck ist natürlich hoch, aber der Chef von Ryu Ga Gotoku Studio, Masayoshi Yokoyama, geht die Aufgabe mit größtem Respekt an und sagt in einem Interview mit Famitsu (danke EventHubs), dass es gut werden muss, sonst werden sie das Projekt aufgeben:

"Wenn es sich so anfühlt, als wäre es nicht gut genug, werden wir das Projekt einfach auf halbem Weg stoppen. So ernst nehmen wir es damit."

Auch Produzent Riichirou Yamada nimmt an dem Interview teil und sagt, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wird, um sicherzustellen, dass das Projekt nicht abgebrochen wird:

"Wenn Yokoyama entscheidet, dass es aufhört, hört es wirklich einfach so auf, also stecke ich viel Energie hinein, um sicherzustellen, dass das nicht passiert."

Kurz gesagt, Virtua Fighter 6 scheint in sehr ehrgeizigen Händen zu sein, und Yokohama schließt mit der Erklärung, dass sie "sehr ernsthaft daran interessiert sind, etwas zu machen, das noch nie zuvor gemacht wurde". Vielversprechend, um es gelinde auszudrücken.