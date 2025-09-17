Virtua Fighter 6 wird nächste Woche in einem speziellen Stream angezeigt

HQ

Im Laufe von acht Monaten zwischen Mai 2023 und Januar 2024 wurden Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 und Tekken 8 in schneller Folge veröffentlicht. Ersteres und vor allem Letzteres waren große Erfolge, aber seitdem gab es weniger große Kampfspielveröffentlichungen außer DLCs.

Aber wir wissen, dass Virtua Fighter 6 - auch wenn der Titel noch nicht bestätigt ist, nennen wir es vorerst so, nur um die Dinge einfach zu halten - in Arbeit ist, entwickelt von Ryu Ga Gotoku Studio (Like a Dragon: Infinite Wealth ). Wir wissen zwar nicht, wann es erscheinen wird, aber wir konnten die Entwicklung des Spiels sehr gut verfolgen, und bald ist es Zeit für ein weiteres Update. Via X und nach der Übersetzung wurde nun angekündigt, dass wir am 25. September einen speziellen Stream über das Spiel sehen werden, um "eine Erklärung einiger Aspekte des überarbeiteten Kampfsystems zu erhalten, basierend auf dem neuesten Kampfmaterial, das kürzlich veröffentlicht wurde".

Hoffentlich deuten diese immer häufiger auftretenden Präsentationen von Virtua Fighter 6 darauf hin, dass ein Start nicht mehr allzu weit entfernt ist. 2026 scheint optimistisch, aber vielleicht 2027...?