Virtua Fighter 6 wird eine neue Art von Kampfregeln haben

Wie wir letzte Woche berichteten, haben Ryu ga Gotoku Studio versprochen, am 25. September mehr über das kommende Virtua Fighter 6 (tatsächlicher Titel nicht offiziell angekündigt) zu enthüllen - und sie haben dieses Versprechen mit einem fast 50-minütigen Stream gehalten, der sich auf das aktualisierte Kampfsystem konzentriert.

Leider waren die Podiumsdiskussion und das, was gezeigt wurde, nicht besonders spannend, aber es wurde enthüllt (danke Gematsu), dass es zwei Möglichkeiten geben wird, zu spielen. Einer davon ist der normale Modus, in dem du die Best-of-Three-Runden (Knockout oder Ring-Out) gewinnen musst, aber es gibt auch den neuen Uprising-Modus, der "dynamische Möglichkeiten zur Verschiebung des Momentums" bietet. Was das wirklich bedeutet, ist nicht ganz klar, aber eine neue Art, Kampfspiele zu spielen, klingt definitiv nach einer großen Sache.

Vertreter von Ryu ga Gotoku Studio erwähnten auch, dass sie an einem neuen Spielsystem namens Break & Rush arbeiten, das wie folgt beschrieben wird:

"Dieses innovative System führt eine dynamische Schadensakkumulationsmechanik ein. Wenn bestimmte Körperregionen wiederholt getroffen werden, baut sich der Schaden auf, der schließlich eine gezielte Pause ermöglicht. Sobald der Angreifer einen Break-Angriff landet, verschafft er sich einen strategischen Vorteil und eröffnet neue offensive Möglichkeiten. Ein gebrochener Status überträgt sich über die Runden hinweg und schafft eine taktische Ebene, die jedem Match Tiefe und Spannung verleiht."

Sie können sich die gesamte Präsentation im Video unten ansehen. Eine freundliche Seele in den Kommentaren von YouTube listete die drei interessantesten Momente auf, wenn Sie direkt zu den guten Dingen springen möchten:



15:53 Kampfregeln

39:13 Neue Kampfsystem-Mechaniken

47:28 Kurzer Teaser



Alles in allem hört es sich so an, als wäre das Spiel noch lange nicht fertig, und es wird wahrscheinlich ein oder zwei Jahre dauern, bis Ryu ga Gotoku Studio bereit ist, substanziellere Informationen zu enthüllen und alle Kämpfer zu zeigen.

Sehr früher Virtua Fighter 6 Code aus der Präsentation.