Virtua Fighter 6 wird Crossroads heißen und erscheint 2027

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Wie erwartet tauchte Virtua Fighter 6 beim Summer Game Fest auf (etwas, das wir nach dem kürzlichen großen Leak vermutet hatten). Wir bekamen einen Blick auf eine Art Hub-Stadt zum Kämpfen, komplett mit einer Einzelspieler-Kampagne, die im Stil der Street Fighter 6 ähnelt, aber scheinbar viel aufwendiger wirkt.

Der Titel lautet Virtua Fighter: Crossroads, wobei die ersten beiden Buchstaben in Rot fett gedruckt sind, um eine römische Sechser zu bilden, wie das zuvor Leck zeigte. Das Spiel soll 2027 erscheinen und der brandneue Trailer ist unten zu finden.