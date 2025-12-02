Virtua Fighter 6 Produzent: "Unser Ziel ist es, ein Spiel zu machen, das das Spiel des Jahres würdig ist"

HQ

Nachdem Sega vor zwei Jahren bekannt gegeben hatte, dass sie endlich ihre Spielegeschichte wieder ernsthaft erforschen und neue Titel in ikonischen Reihen veröffentlichen würden, begannen Gerüchte zu kursieren, dass auch Virtua Fighter eine neue Ausgabe bekommen würde. Das ist etwas, wonach Fans seit fast zwei Jahrzehnten sehnen, als Virtua Fighter 5 2006 in japanischen Spielhallen erschien.

Seitdem wurden mehrere neue und verbesserte Versionen veröffentlicht, aber wir haben keine Anzeichen für ein komplett neues Spiel gesehen. Allerdings wurde genau vor einem Jahr bestätigt, dass Virtua Fighter 6 (der Titel ist allerdings noch nicht bestätigt), entwickelt vom Yakuza/Like a Dragon-Studio Ryu Ga Gotoku Studio, endlich auf dem Weg ist.

Automaton interviewte seinen Produzenten Riichiro Yamada, der viele spannende Informationen zu teilen hatte. Unter anderem erklärte er offen, dass das Ziel darin besteht, Spiel des Jahres zu liefern und etwas Neues im Genre zu bieten:

"Natürlich ist es unser Ziel, ein Spiel zu machen, das es wert ist, für das Spiel des Jahres nominiert zu werden. Wie beim allerersten Virtua Fighter wollen wir einen Titel, der nicht einfach im 'Kampfspiel'-Schema passt.

Das Kampfspiel-Genre wird meist als eine besondere, Nischenkategorie betrachtet. Aber Virtua Fighter ist tatsächlich nicht so; Es ist für jeden leicht, es aufzunehmen und zu spielen, und ich denke, das ist eine seiner Stärken.

Wenn ein Spiel nicht etwas ist, das jemand genießen kann, wird es nicht das Erkennungsniveau erreichen, das nötig ist, um überhaupt für GOTY in Betracht gezogen zu werden. Das ist die Bedeutung unseres Ziels, "New Virtua Fighter zu einem GOTY-würdigen Spiel zu machen."

Das Interview bietet mehrere interessante Details für Kampffans und ist definitiv einen Blick wert. Hoffentlich können wir das Spiel nächste Woche bei den The Game Awards genauer betrachten, aber es scheint noch ein paar Jahre entfernt zu sein, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass wir noch etwas warten müssen, um zu sehen, ob es das Potenzial hat, ein Kandidat für das Spiel des Jahres zu werden.