Virtua Fighter 5 R.E.V.O. erscheint für PS5, Switch 2 und Xbox Series S/X

Wir wussten, dass Sega derzeit daran arbeitet, einige seiner beliebtesten Franchises wieder zum Leben zu erwecken. Viele wurden bereits bestätigt - wie Crazy Taxi, Ecco the Dolphin, Jet Set Radio und Shinobi - während andere nur gemunkelt wurden. Dies war auch bei Virtua Fighter 6 der Fall, wo wir außer zufälligen Gerüchten nichts Offizielles gehört hatten, bis es im Dezember bei den Game Awards offiziell angekündigt wurde.

Es wird von Ryu ga Gotoku Studio entwickelt, scheint aber leider noch recht früh in der Entwicklung zu sein, was bedeutet, dass wir mindestens ein oder zwei Jahre warten müssen, bevor es Zeit ist, loszulegen. Aber jetzt kündigt Sega an, dass sie eine kleine Überraschung auf Lager haben, um die Wartezeit zu verkürzen.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. wurde Anfang des Jahres auf Steam veröffentlicht, und jetzt ist bestätigt, dass es für PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X erscheinen wird. Gute Nachrichten, aber es wird noch besser, denn Produzent Seiji Aoki kommentiert (via Gematsu):

"Wenn wir diesen Titel auf mehrere Plattformen bringen, planen wir außerdem, Cross-Play-Unterstützung einzubauen. Und um dein Crossplay-Erlebnis noch reibungsloser zu gestalten, wird die Rollback-Funktion, die in der Steam-Version verwendet wird, auf allen Plattformen unterstützt. Wir werden noch mehr Inhalte einbauen, um das Ganze zu mehr als einer einfachen Portierung zu machen, worüber wir euch in zukünftigen Updates berichten werden."

Es wird kein Datum genannt, aber zumindest wisst ihr jetzt, dass die neueste Version von Virtua Fighter 5 auf dem Weg auf die Konsolen ist, damit ihr mit dem Training beginnen könnt.