Virgin Media verhängte eine Geldstrafe von 28 Millionen Pfund dafür, dass Kunden Verträge nicht kündigen konnten

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Virgin Media wurde mit einer Geldstrafe von 28 Millionen Pfund belegt, da Millionen von Anrufen von Kunden "wahrscheinlich falsch gehandhabt" wurden, was dazu führte, dass sie ihre Verträge nicht nach Belieben kündigen konnten. Kunden sollen daran gehindert worden sein, auf besseres Breitband, Festnetz und Pay-TV-Angebote umzusteigen.

Laut BBC teilte Ofcom mit, dass Virgin Media Taktiken wie das Auflegen von Agenten und das Grundloswerden von Kunden angewandt habe. Die Geldstrafe wurde um 30 % reduziert, da Virgin Media seine Versäumnisse eingeräumt und sich auf einen Vergleich einigte. Virgin Media hat sich seitdem auch bei dem kleinen Teil entschuldigt , der in der Vergangenheit ein Problem erlebt hat, als sie uns kontaktierten, um einen neuen Deal zu vereinbaren oder ihren Service zu kündigen.

Es ist die drittgrößte Strafe, die Ofcom je verhängt hat, und die größte, die es je unter Verbraucherschutzvorschriften verhängt hat. Die Untersuchung von Ofcom umfasste Millionen von Telefonaten zwischen Januar 2022 und September 2024 und stellte fest, dass Virgin Callcenter-Mitarbeiter dafür belohnte, Kunden zu einem Konkurrenten zu verzögern oder daran zu hindern, zu wechseln.

"Ganz am Anfang dieses Problems, vor einigen Jahren im Jahr 2022, haben wir versucht, das informell zu lösen. "Es gab nicht den Willen, das zu tun", sagte Natalie Black, Ofcoms Gruppendirektorin für Infrastruktur und Konnektivität. "Die Fakten sind klar. Virgin Media hat es Kunden erschwert, ihre Verträge zu kündigen, und hat dann nicht vollständig mit unserer Untersuchung kooperiert. Infolgedessen verhängen wir unsere bisher größte Strafe nach unseren Verbraucherschutzregeln für direkten Schaden an Verbrauchern."