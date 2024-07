Virales "Hawk Tuah"-Mädchen bekommt Reality-TV-Serie

HQ

Haliey Welch, auch bekannt als das "Hawk Tuah"-Mädchen, könnte bald ihre eigene Reality-TV-Show bekommen. Die junge Frau ging kürzlich viral, weil sie in einem TikTok-Interview auftrat. In dem Interview sagte sie den berühmten Satz "Hawk Tuah - spuck auf diesen Thang", und seitdem wurde sie in die Sterne geschossen.

Wenn Sie es nicht wissen, finden Sie unten einen Ausschnitt des Originalinterviews, aber Sie können hoffentlich verstehen, was sie mit Falke Tuah meint, ohne dass wir es Ihnen erklären müssen. Die Frage, die sich um das Schlafzimmer dreht, bewegt sich ebenfalls, nur um Ihnen einen Hinweis zu geben.

Seit diesem viralen Moment ist Welch in Podcasts aufgetreten und hat über den plötzlichen Ruhm gesprochen, den sie online erhalten hat. Es sind viele Anfragen an sie gekommen, ob sie ein OnlyFans machen möchte, was sie abgelehnt hat. Es scheint, dass sie stattdessen einen traditionelleren Weg einschlagen wird, denn TMZ berichtet, dass sie kurz davor steht, einen Reality-TV-Vertrag zu bekommen. Ob der Ruhm von Dauer sein wird, ist nicht bekannt, aber es scheint, dass Welch einen Plan hat, um sich selbst nach vorne zu bringen, solange sie kann.

