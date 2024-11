Viraler YouTube-Kanal dekonstruiert Tischtennis auf die lustigste Art und Weise

HQ

Tischtennis ist nicht die beliebteste Sportart, aber jeder liebt es, sie zu spielen. Und einer der beliebtesten YouTube-Kanäle widmet sich dem Tischtennis: Pongfinity mit über 4 Millionen Abonnenten und über 260 Videos, von denen viele mehr als eine Million Aufrufe haben.

Pongfinity dekonstruiert den Sport, und jedes Video stellt eine andere Herausforderung dar, wie das Spielen mit riesigen Schlägern oder an den kleinsten und kniffligsten Tischen. Sie machen Spaß, gerade weil sie die Regeln brechen, und man könnte meinen, dass ihre Schöpfer die Konkurrenz irgendwie trivialisieren.

Aber nichts weiter von der Wahrheit entfernt. Von den drei Komponenten des Kanals, Emil Rantatulkkila, Otto Tennilä und Miikka O'Connor, sind die beiden letzteren professionelle Tischtennisspieler in Finnland. Und O'Connor, 28 Jahre alt, versucht tatsächlich, im Wettbewerb aufzusteigen, ohne den beliebten YouTube-Kanal aufzugeben, der zu seinem Job geworden ist.

In dieser Saison ist Miikka O'Connor nach Barcelona gewechselt und hat sich dem Club Natació Sabadell angeschlossen, um seine Karriere voranzutreiben: In ganz Katalanien gibt es viermal so viele Tischtennisspieler wie in ganz Finnland, sagt er.

Im Gespräch mit El Periódico sagt O'Connor, dass sein Stil kreativer ist und seine Rivalen verwirren kann, und seine Stärke ist die Geschwindigkeit.

Seine Freundin lebt ebenfalls in Barcelona und hat sich daran gewöhnt, dort zu leben, aber er reist immer noch einmal im Monat nach Finnland oder sogar irgendwo dazwischen, um seine beiden YouTube-Kollegen zu treffen und neue Videos zu drehen. Er sagt auch, dass ihnen nie die Ideen ausgehen, um seine Millionen von Followern zu amüsieren, selbst wenn sie auf höchstem Niveau spielen.