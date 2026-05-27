Viraler "Harry Dresden"-Eindringling für geistig unfähig befunden, sich vor Gericht zu stellen

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Ein Mann in Kalifornien ging online viral, nachdem sein Einbruchsversuch von einer Ring-Kamera aufgenommen wurde. Im Video ist zu sehen, wie er aggressiv an die Tür eines Familienhauses hämmert und behauptet, der Zauberer Harry Dresden aus der Buchreihe The Dresden Files zu sein.

Der Mann, identifiziert als Jason Thomas Nichols, drang zunächst durch eine Schiebetür und versuchte dann, die Haustür einzutreten, so die Polizei. Der betreffende Hausbesitzer verfolgte das Drama über die Überwachungskamera und eilte nach Hause, um Nichols zur Rede zu stellen, was zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte.

Der Vorfall verbreitete sich Anfang dieses Jahres in den sozialen Medien viral, und im Rahmen der Untersuchung hat ein Psychologe ihn nun als geistig unfähig und daher als nicht verhandlungsfähig eingestuft. Nichols befindet sich weiterhin in Gewahrsam im Solano County und sieht sich mehreren Anklagen gegenüber, darunter schweren Einbruch, rechtswidrige Drohungen und Körperverletzung.