Viral Scottish Willy Wonka Experience wird in einen Film verwandelt, der sich auf den seltsamen Bösewicht The Unknown konzentriert

Sie haben wahrscheinlich schon viel über das mysteriöse, von KI geschaffene The Unknown und das virale Willy Wonka Experience gehört, das kürzlich in Schottland stattfand, eine Kinderveranstaltung, die so schlecht finanziert und gestaltet war, dass sie sich auf der ganzen Welt zu einer Art Lachnummer entwickelte. Nun, da dieses Ereignis und die bizarre Schurkenfigur in den letzten Tagen zum Star katapultiert wurden, wurde eine Produktionsfirma gegründet, um aus diesem immensen Erfolg Kapital zu schlagen, indem sie The Unknown als Star eines kommenden Horrorfilms sieht.

Kaledonia Pictures ist die Produktionsfirma, die für den Film gegründet wurde, mit ihrer neuen Website, die besagt, dass der Film ein "Horrorfilm in Spielfilmlänge sein wird, inspiriert von dem Internet-Phänomen, das die Welt im Sturm erobert hat, THE UNKNOWN folgt einem renommierten Kinderbuchillustrator und seiner Frau, die vom tragischen Tod ihres Sohnes heimgesucht werden. Charlie.

"Verzweifelt versucht das Paar, seiner Trauer zu entkommen, und lässt die Welt hinter sich, um in die abgelegenen schottischen Highlands zu ziehen - wo sie ein unergründliches Böses entfesseln."

Weitere Details zum Film gibt es noch nicht, zumal die Produktionsfirma und die Website erst gestern eingerichtet wurden, aber sobald weitere Informationen herauskommen, werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.

