VIP-Edition von Fuser angekündigt, digitale Vorbestelleranreize bekannt

Die Rock-Band-Entwickler Harmonix arbeiten derzeit an der Veröffentlichung ihres nächsten Musikspiels Fuser. Um Vorbestellern einen zusätzlichen Kaufanreiz zu geben, hat sich das Studio dazu entschlossen, drei Bonus-Tracks zur Verfügung zu stellen, die alternativ aber wohl auch als DLC veröffentlicht werden. Unter den Songs sehen wir "New Rules" von Dua Lipa, "Young Dumb & Broke" von Khalid und The Killers mit ihrem Hit "Mr. Brightside".

Die VIP-Edition, die nur digital verfügbar ist, wird im Herbst zur gleichen Zeit wie die Standard-Edition von Fuser veröffentlicht. Sie enthält die Nutzungsrechte für die ersten 25 DLC-Tracks, das sogenannte "Shatterfall Stage Video Pack" mit drei Video-Walls für eure Auftritte und drei Outfits für euren Avatar-DJ (das Fuser Fest-Outfit, das Remix Runner-Outfit und den exklusiven "Gilded Rabbit"-Helm).

Fuser ist ein innovatives Musikspiel, das Spieler in die Rolle eines DJs versetzt. Wir müssen die Stimmung des Publikums lesen und beliebte Songs mischen, um auf die wechselnden Bedürfnisse unserer Zuhörer zu achten. Im Herbst soll das Game auf Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch und Windows PC starten, bisher wurden 34 der mehr als 100 enthaltenen Songs angekündigt: