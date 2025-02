Viola Davis tritt als Präsidentin der Vereinigten Staaten in der G20-Sendung von Prime Video in den Hintern Der Actionfilm ist ungefähr so albern, wie er klingt.

In letzter Zeit haben wir mehrere Actionfilme gesehen, die sich um einen Helden drehen, der den Präsidenten der Vereinigten Staaten vor Angreifern beschützt. Das vielleicht beste Beispiel dafür ist die Serie Has Fallen, aber Prime Video hat genug von dieser Erzählung und hat sich stattdessen entschieden, sie auf den Kopf zu stellen. Wir sagen das, weil der Streamer gerade den ersten Trailer zu G20 präsentiert hat, einem Action-Epos, in dem Viola Davis die Hauptrolle des US-Präsidenten spielt, die nach einem Angriff auf einen G20-Gipfel von Angreifern es auf sich nimmt, diese Bedrohung zu beseitigen, ihre Familie zu schützen und gleichzeitig die Welt zu retten. Unnötig zu erwähnen, dass in diesem Film eine ernsthafte 80er-Jahre-DNA steckt. Der G20 wird bald zum Prime Video kommen, am 10. April, um genau zu sein, und ihr könnt euch den Trailer für den Film unten ansehen, sowie seine Zusammenfassung. "Wenn der G20-Gipfel ins BeLager gerät, wird US-Präsidentin Danielle Sutton (Oscar-Preisträgerin Viola Davis) zum Ziel Nummer eins. Nachdem sie der Gefangennahme durch die Angreifer entkommen ist, muss sie den Feind überlisten, um ihre Familie zu schützen, ihr Land zu verteidigen und die Staats- und Regierungschefs der Welt in dieser actiongeladenen Fahrt zu schützen." HQ