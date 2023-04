Die gefeierte Schauspielerin und EGOT-Gewinnerin Viola Davis möchte in einem Zombiefilm mitspielen, insbesondere in einem ähnlichen Film wie 2016 Train to Busan.

Im Gespräch mit IndieWire darüber, was sie von ihrer Karriere erwartet, sagte Davis: "Viele Dinge, die ich in meiner Karriere nicht getan habe. Hör zu, ich würde gerne einen Zombiefilm machen. Jetzt sage ich, dass ich beim Dreh nicht weiß, ob ich zwischen dem Realen und der Fiktion unterscheiden kann, denn wenn jemand als Zombie auf mich zugelaufen ist, weiß ich es nicht. Vielleicht hören Sie einige Geschichten. Aber ich möchte ein 'Train to Busan. Ich möchte meine Version von 'Train to Busan'. Ich möchte gegen ein paar Zombies kämpfen. Das ist es, was ich tun möchte."

Davis spielte zuletzt in The Woman King und Air, von denen erstere ihr Nominierungen für einen SAG- und BAFTA-Preis einbrachte.

Würdest du Viola Davis in einem Zombiefilm sehen wollen?