Vinyl-Soundtrack zu Castlevania: The Adventure Rebirth angekündigt

Castlevania-Fans könnten bald einen echten Hingucker zu ihrer Plattensammlung hinzufügen, da das Plattenlabel Black Screen Records für europäische Fans eine spezielle Castlevania-Vinyl-Platte produziert. Das Teil heißt Castlevania: The Adventure Rebirth und es wird in limitierter Auflage bereitstehen. Ab dem 31. Oktober um 18:00 Uhr lässt es sich im Shop des Herstellers beziehen, damit dürftet ihr zu Halloween wahrscheinlich sehr im Trend liegen. Der Wii-Ware-Titel Rebirth wurde 2009 als 2D-Plattformer auf Basis von Castlevania: The Adventure veröffentlicht.