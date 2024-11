VINYL: Ys Origin Vinyl Soundtrack

HQ

Ah, der Ys Origin-Soundtrack – die üppige Vinyl-Pressung von Falcoms klassischem Action-RPG von Wayo Records erweckt Nostalgie, klare Audioqualität und lebendige Kunstwerke zum Leben. Es ist ein Erlebnis, das sowohl Sammler von Spiele-Soundtracks als auch Hardcore-Ys-Fans anspricht. Aber hier ist die eigentliche Frage: Lohnt es sich, auf Ihrem Plattenteller zu drehen? Schauen wir uns jeden Aspekt an, der diese Veröffentlichung ausmacht oder bricht.

Wenn Sie ein Sammler sind, wissen Sie, dass die Verpackung die halbe Miete ist. Wayo Records ist damit nichts Unbekanntes und sie haben sich eindeutig Mühe gegeben, Ys Origin in Ihrem Regal hervorzuheben. Das Albumcover ist ein optischer Genuss. Er hat dieses atemberaubende, hochglänzende Finish, das die Kunst der wunderschön gerenderten Charaktere und Umgebungen der Ys-Serie hervorhebt. Die Farben sind lebendig, aber es gibt einen leicht ätherischen Touch, der an die fantastische Welt des Spiels erinnert.

Die Platten selbst kommen in diesen robusten, glänzenden Hüllen, die sich massiv und hochwertig anfühlen, mit Kunst auf beiden Seiten. Sie erhalten auch Liner Notes, die ein netter Bonus sind und einen Einblick in die Musik und ihre Rolle im Spiel geben. Allerdings muss ich sagen, dass ein bisschen mehr Fan-Service – vielleicht ein ausführlicher Kommentar der Komponisten oder sogar ein ausziehbares Poster – für zusätzliches Flair gesorgt hätte. Aber so wie es aussieht, schreit die Verpackung immer noch nach Qualität, vor allem im Vergleich zu einigen anderen Videospiel-Vinyl-Veröffentlichungen, die in dieser Abteilung flach fallen.

Okay, du hast also das Plastik aufgebrochen und den bösen Buben auf deinen Plattenteller geschoben. Wie klingt das? Mit einem Wort: ausgezeichnet. Die Qualität ist knackig und klar und fängt jedes orchestrale Anschwellen und jeden Synthesizer-Hit mit beeindruckender Wiedergabetreue ein. Wayo Records hat sich die Mühe gemacht, dies auf hochwertiges Vinyl zu pressen, und das merkt man. Das Grundrauschen ist praktisch nicht vorhanden; Sie werden kein lästiges Knacken oder Zischen hören, das manchmal kleinere Vinyl-Veröffentlichungen plagt.

Die Bässe und Mitten sind druckvoll und straff, was großartig ist, wenn man bedenkt, dass der Soundtrack von Ys Origin stark an Rock- und symphonische Elemente angelehnt ist. Es ist einer dieser Soundtracks, die zwischen bombastischen Kampfthemen und atmosphärischen Tracks oszillieren, und diese Vinyl-Pressung meistert die dynamischen Verschiebungen wunderbar.

Für Audiophile ist das Remastering ziemlich genau das Richtige. Alles klingt vielschichtig und nuanciert, was für einen Spiel-Soundtrack, der mit so vielen verschiedenen Genres und Einflüssen vollgepackt ist, von entscheidender Bedeutung ist. Aber bläst es die digitalen Versionen komplett aus dem Wasser? Nicht unbedingt. Das Remastering ist beeindruckend, aber einige mögen argumentieren, dass digitale Versionen aufgrund ihres inhärenten Formats sauberer sind. Nichtsdestotrotz verleihen die Wärme und der analoge Reichtum von Vinyl dem Soundtrack eine neue Dimension, insbesondere für langjährige Fans.

Für Fans des Spiels ist die Tracklist eine Hitparade der Nostalgie. Auf zwei Alben erhalten Sie 23 Tracks, die den abwechslungsreichen und komplexen Soundtrack von Ys Origin verkörpern. Wenn du das Spiel einmal gespielt hast, wirst du mit Tracks wie "Genesis Beyond the Beginning", das mit seinen mitreißenden Melodien den Ton angibt, oder dem unvergesslichen "Scars of the Divine Wing", das so episch ist, wie es klingt, direkt getroffen.

Toll ist, wie gut die Tracklist auf Vinyl fließt. Manchmal können sich Videospiel-Soundtracks unzusammenhängend oder zu looplastig anfühlen, aber Ys Origin schafft es, ein Hörerlebnis zu schaffen, das sich auch außerhalb des Spielkontexts vollständig anfühlt. Das ist ein Beweis für das Können der Komponisten – Falcom Sound Team J.D.K. – und ihre Fähigkeit, einen Soundtrack zu schaffen, der über das Spiel hinausgeht.

Auf der anderen Seite gibt es ein paar atmosphärischere Tracks, die nicht so kraftvoll landen, wenn sie aus dem Gameplay entfernt werden. Diese sind immer noch wunderschön komponiert, fühlen sich aber wie Füllmaterial an, wenn man nur beiläufig zuhört. Das heißt, es ist kein Deal-Breaker, und die Höhen überwiegen definitiv die gelegentliche Flaute.

Kommen wir nun zum Elefanten im Raum: Ist das Ihr Geld wert, besonders wenn Sie ein Vinylsammler sind? Mit einem Preis von etwa 40 bis 60 US-Dollar, je nachdem, wo Sie es kaufen, ist dies nicht das billigste Videospiel-Soundtrack-Vinyl auf dem Markt, aber es ist auch nicht überteuert.

Für Sammler ist diese Veröffentlichung aufgrund ihrer Begrenztheit ein Muss. Allein das Artwork, die Qualität und der schiere Nostalgiefaktor machen es zu einer würdigen Ergänzung für jede Sammlung. Es ist auch ein großartiger Gesprächsstarter für Ihr Regal. Glaub mir, Ys-Fans sind rar gesät, aber diejenigen, die sich auskennen, werden von dieser Veröffentlichung begeistert sein, wenn sie sie sehen.

Wenn Sie kein eingefleischter Fan der Ys-Serie sind, aber Videospielmusik auf Vinyl lieben, ist dies allein schon wegen der Qualität ein solider Kauf. Hier gibt es viel zu schätzen, auch wenn man das Spiel noch nie berührt hat. Der symphonische Rock-Vibe des Soundtracks sorgt für großartige Hintergrundmusik, und es gibt genug Abwechslung, um die Dinge interessant zu halten.

Wayo Records hat fantastische Arbeit geleistet, um den Soundtrack von Ys Origin auf Vinyl zu bringen, und zwar sowohl in der Präsentation als auch in der Klangqualität. Es ist zwar keine perfekte Veröffentlichung (ein paar Füllerspuren und das Fehlen von zusätzlichen Goodies in der Verpackung), aber es ist verdammt nah dran.

Wenn Sie ein Fan der Ys-Serie oder von Videospiel-Soundtracks im Allgemeinen sind, ist dieses Vinyl ein fantastischer Pickup. Die Audioqualität ist hervorragend, die Verpackung ist ein Blickfang und die Nostalgie ist echt. Und seien wir ehrlich, es ist etwas Besonderes, diese epischen Kampfthemen auf einem Plattenspieler zu hören.

Wenn Sie also eine Schwäche für Ys Origin haben, gönnen Sie sich etwas. Achten Sie nur darauf, dass Sie etwas Platz in Ihrem Regal für diese Schönheit schaffen.