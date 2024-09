VINYL: Ys: Der Schwur in Felghana Original-Soundtrack

HQ

Es gibt nur wenige Dinge in der Gaming-Branche, die das Herz so berühren wie die Musik der Ys-Serie. Es ist ein Franchise, das nicht nur für seine rasante Action und seine fesselnden Handlungsstränge bekannt ist, sondern auch für seine Musik, die selbst legendär geworden ist. Für Fans der Serie nimmt der Soundtrack von Ys: The Oath in Felghana einen besonderen Platz ein. Es ist eine Sammlung von Kompositionen, die den Geist des Abenteuers, den Nervenkitzel des Kampfes und die Schönheit einer Welt, die darauf wartet, erkundet zu werden, perfekt einfangen. Die Vinyl-Veröffentlichung dieses ikonischen Soundtracks bei Wayo Records ist nicht nur eine Hommage an die Musik; Es ist eine Hommage an das Vermächtnis von Ys und erweckt die Melodien von Felghana auf eine Weise zum Leben, die sich sowohl zeitlos als auch persönlich anfühlt.

Von dem Moment an, in dem man den Vinyl-Soundtrack von Ys: The Oath in Felghana zu Gesicht bekommt, ist klar, dass Wayo Records sein Herz und seine Seele in diese Veröffentlichung gesteckt hat. Die Verpackung ist nichts weniger als exquisit und ruft ein Gefühl der Nostalgie hervor, das Sie an das erste Mal zurückversetzt, als Sie Felghana betreten haben. Das Cover-Artwork ist ein atemberaubendes Kunstwerk, das Adol Christin in seiner ikonischen Pose mit dem Schwert in der Hand zeigt, bereit, sich allen Herausforderungen zu stellen, die die Welt auf ihn wirft. Die leuchtenden Farben und die detaillierten Grafiken fangen den Geist des Spiels perfekt ein und machen es zu einem perfekten Herzstück für jeden Sammler.

Die Innenhüllen setzen diesen Trend fort und bieten wunderschöne Illustrationen von Schlüsselszenen und Charakteren aus dem Spiel. Beim Herausschieben der Platten werden Sie mit Linernotes begrüßt, die in die Geschichte und Bedeutung des Soundtracks eintauchen und Fans, die vollständig in das Ys-Universum eintauchen möchten, eine zusätzliche Ebene der Tiefe verleihen. Wayo Records hat keine Kosten gescheut, um sicherzustellen, dass dies nicht nur ein Produkt, sondern ein Erlebnis ist - eines, das die Fans der Serie zu schätzen wissen.

Aber die wahre Magie passiert, wenn man die Nadel auf das Vinyl legt und die Musik zu spielen beginnt. Der Soundtrack von Ys: The Oath in Felthana, der ursprünglich vom legendären Falcom Sound Team jdk komponiert wurde, war schon immer ein Meisterwerk, aber ihn auf Vinyl zu hören, ist ein Erlebnis für sich. Die warmen, satten Töne des Vinyls verleihen diesen klassischen Tracks eine neue Tiefe und verstärken die ohnehin schon kraftvollen Melodien mit einem Gefühl von Präsenz und Unmittelbarkeit, das digitale Formate einfach nicht replizieren können.

Das Album beginnt mit "A Premonition Styx", einem Track, der sofort den Ton für das kommende Abenteuer angibt. Die Streicher und Synthesizer schwellen mit einem Gefühl der Dringlichkeit an und ziehen dich mit jeder Note in die Welt von Feghana. Es ist eine perfekte Einführung, die dich an die unzähligen Stunden erinnert, die du damit verbracht hast, Dungeons zu erkunden, Monster zu bekämpfen und die Geheimnisse dieses mysteriösen Landes aufzudecken.

Im Laufe des Albums wirst du mit einer Mischung aus energiegeladenen Kampfthemen, ruhigen Stadtmelodien und eindringlich schönen Stücken verwöhnt, die die Essenz jeder Ecke von Felghana einfangen. Tracks wie "Sealed Time" und "Valestein Castle" sind Highlights und zeigen die Fähigkeit des Falcom Sound Teams, Musik zu schaffen, die sowohl aufregend als auch zutiefst emotional ist. Das Vinyl-Format bringt Nuancen in diesen Tracks zum Vorschein, die bei einem standardmäßigen digitalen Durchspielen vielleicht unbemerkt bleiben würden – das subtile Brummen des Basses, die Knackigkeit der Percussion, die Art und Weise, wie die Melodien vor Leben zu atmen scheinen.

Es hat unbestreitbar etwas Nostalgisches, diese Tracks auf Vinyl zu hören. Für diejenigen, die The Oath in Felghana gespielt haben, als es zum ersten Mal veröffentlicht wurde, wird die Musik wahrscheinlich Erinnerungen an epische Bosskämpfe, nächtliche Gaming-Sessions und die pure Freude am Entdecken wecken. Und für neuere Fans ist es eine Gelegenheit, den Soundtrack auf eine Art und Weise zu erleben, die sich sowohl retro als auch zeitlos anfühlt. Die Musik von Ys war schon immer ein zentraler Bestandteil dessen, was die Serie so besonders macht, und diese Vinyl-Veröffentlichung ehrt dieses Vermächtnis auf die bestmögliche Weise.

Den Vinyl-Soundtrack von Ys: The Oath in Felghana zu hören, ist wie eine Reise durch die eigene Gaming-Geschichte. Jeder Track ist eine Erinnerung daran, warum wir uns überhaupt in die Serie verliebt haben – die heroischen Themen, die melancholischen Zwischenspiele, die treibenden Beats, die einen selbst im Angesicht überwältigender Widrigkeiten voranbringen. Es herrscht ein Gefühl der Vertrautheit, aber auch eine neue Wertschätzung für die Kunstfertigkeit, die in die Erstellung dieses Soundtracks eingeflossen ist.

Für langjährige Fans ist es eine besondere Freude, diese Tracks neu zu entdecken. Es ist eine Gelegenheit, sich daran zu erinnern, wie Sie sie zum ersten Mal gehört haben, wie sie Ihr Spielerlebnis verbessert haben und wie sie Ihnen über die Jahre hinweg begleitet wurden. Das Ablegen der Schallplatte auf den Plattenteller, das Absenken der Nadel und das erste Knistern von Vinyl ist ein Ritual, das eine Flut von Erinnerungen mit sich bringt. Es ist eine taktile, physische Verbindung zu einem Stück Gaming-Geschichte, und es ist eine, die Wayo Records wunderschön eingefangen hat.

Sogar die Unvollkommenheiten – das gelegentliche Knallen oder Zischen – tragen zum Charme bei und erinnern Sie daran, dass es sich um ein lebendiges, atmendes Medium handelt. Es geht nicht nur um Musik; es ist ein Teil der Ys-Geschichte, die in Ihrem Wohnzimmer wieder zum Leben erweckt wird. Bei der Entscheidung, diesen Soundtrack auf Vinyl zu veröffentlichen, ging es nicht nur darum, aus dem aktuellen Trend des Vinyl-Sammelns Kapital zu schlagen. Es ging darum, den Fans eine Möglichkeit zu geben, die Musik in ihrer authentischsten Form zu erleben. Und das ist Wayo Records mit Bravour gelungen.

Der Vinyl-Soundtrack von The Ys: The Oath in Felghana von Wayo Records ist mehr als nur eine Sammlung von Musik – es ist ein Stück Gaming-Geschichte, liebevoll aufbewahrt und in einem Format präsentiert, das sich so zeitlos anfühlt wie die Musik selbst. Egal, ob Sie ein langjähriger Fan der Serie sind oder ein Neuling, der in die Welt von Ys eintauchen möchte, diese Vinyl ist ein Muss.

Die Kombination aus atemberaubender Verpackung, außergewöhnlicher Klangqualität und der schieren Nostalgie, die mit dem Hören dieser Tracks auf Vinyl einhergeht, macht diese Veröffentlichung zu einer herausragenden Veröffentlichung. Es ist klar, dass Wayo Records die Bedeutung der Ys-Serie und die Rolle, die ihre Musik bei der Gestaltung des Spielerlebnisses so vieler Spieler gespielt hat, versteht. Sie haben dieses Vermächtnis mit einer Veröffentlichung gewürdigt, die genauso schön anzusehen wie zu hören ist.

In einer Welt, in der digitale Downloads und Streaming-Dienste dominieren, hat es etwas zutiefst Befriedigendes, ein Stück Vinyl in den Händen zu halten und zu wissen, dass es Teil einer jahrzehntelangen Tradition ist. Der Vinyl-Soundtrack von Ys: The Oath in Felghana ist eine Erinnerung daran, warum wir die Serie lieben und warum die Musik von Ys bei alten und neuen Fans immer wieder Anklang findet. Für alle, die großartige Spielemusik lieben, oder für diejenigen, denen Ys am Herzen liegen, ist diese Vinyl nicht nur ein Kauf – es ist ein Erlebnis, eine Feier der Magie, die Falcoms Musik in die Welt der Spiele bringt.

Die Schallplatte:

Ys: Der Schwur in Felghana Original-Soundtrack

Ausrüstung:

Ortofon Concorde Music Bronze

Technics SL-1210MK7

Jenving Supra Phono 2RCA-SC

Ortofon DS-3