VINYL: Space Adventure Cobra Original Soundtrack

Japanische Animationsfilme aus den 80er und 90er Jahren haben etwas ganz Besonderes. Nicht nur auf der rein visuellen Ebene, sondern auch musikalisch, wo die älteren Produktionen grundlegend anders klingen als heute. Cool, druckvoll und oft geradezu traumhaft. Es ist, als wären Sie versehentlich durch eine dunkle Gasse gewandert und in die angesagteste Kneipe der Stadt gestolpert. Ein Ort, an dem Sie Ihre Sorgen ertränken und Ihren Horizont erweitern können.

Und das ist mehr oder weniger der einfachste Weg, den Space Adventure Cobra Original Soundtrack zusammenzufassen. Die unverwechselbare Mischung aus Pulp und Noir, mit genau der richtigen Menge an Jazz obendrauf, macht es zu einem einzigartig entzückenden Erlebnis. Pures Glück für die Seele und für alle Oldtimer ist es auch eine Reise zurück in die glücklichen Tage der Kindheit. In einer Zeit, in der dies - zumindest in Europa - oft als "Manga-Film" bezeichnet wurde. Ein etwas unglücklicher und seltsamer Begriff.

Damit gesagt. Cobra hat sicherlich einige sehr eingefleischte Fans und als solche - der Soundtrack wurde mit größter Sorgfalt von Wayo Records behandelt. Und dieses Vinyl-Boxset ist nichts weniger als exquisit. Tatsächlich haben die Kompositionen von Kentarô Haneda und Yûji Ôno noch nie besser geklungen. Druckvoll und voller Persönlichkeit, die Ihre größte Aufmerksamkeit erfordert.

Das ist purer, unverfälschter Retro-Spaß. Komplett mit Weltraumpiraten, James-Bond-Fantasien, Mutationen, Disco und Pulp. In gewisser Weise ist es der Keim dessen, was Cowboy Bebop später werden sollte, und eine fast perfekte Zusammenfassung der 1980er Jahre - überquellend vor Stil und Finesse.

Wayo Records ist natürlich kein Neuling, wenn es um diese Art von luxuriös verpackter Nostalgie geht, da sie sich bereits als vielleicht führender Produzent japanischer Kult-Soundtracks etabliert haben. Ordentlich gepresste Vinyls, frei von aufdringlichen Knallgeräuschen und Geräuschen, begleitet von allerlei entzückenden Extras, die den Magen vor Freude flattern lassen - Poster, Booklets und Interviews. Sie nennen es.

Die Verpackung ist genauso atemberaubend, wie man es erwarten würde. Eine Explosion von Retro-Güte, in deren Mittelpunkt Cobra selbst steht - der stets selbstbewusste Held mit seinem Blasterarm und seinem schelmischen Lächeln. Im Inneren finden wir drei perfekt gepresste Schallplatten, Illustrationen aus dem Film, japanische Liner Notes (ins Englische übersetzt) und (natürlich) eine kristallklare Klanglandschaft. Eine warme, analoge Umarmung, die nur Vinyl bieten kann.

Doch das eigentliche Weltraumabenteuer beginnt, wenn wir den Plattenteller mit der ersten Platte beladen. Das Hauptthema gibt schnell den Ton an, ein Stück, das leicht direkt aus jedem Bond-Film hätte stammen können. Posaunen, Funk-Bässe, Synthesizer und Chorgesang entführen dich auf eine symphonische Reise, die du nie wirklich beenden möchtest. Teile davon sind fast schon schockierend aktuell - und das, obwohl die Musik mittlerweile über 40 Jahre alt ist.

Was Space Adventure Cobra noch einzigartiger macht, ist, wie mühelos es cool rüberkommt; Die Musik versucht es nicht einmal - sie ist einfach. Irgendwie gelang es ihnen, den Geist der Zukunft auf der Stelle einzufangen, den Optimismus in Gefahr zu hüllen.

Es gibt viele Highlights, und um ehrlich zu sein, ist es schwer, sie alle aufzuzählen. Aber klar, das Love Theme ist verdammt speziell. Dieser fast herzzerreißende, großartige Anime-Jazz, der Titan so leicht zum Schmelzen bringt, wie er Herzen zum Schmelzen bringt. Und dann ist da natürlich noch Psychogun Action - ein purer Adrenalinstoß, dessen pulsierende Bassline es fast unmöglich macht, still zu sitzen. Es ist ein atemberaubend präziser Soundtrack, der eine breite Palette von Genres vermischt, ohne jemals seinen Weg oder seine Identität zu verlieren, und darin liegt vielleicht die wahre Stärke der Kompositionen von Kentarô Haneda und Yûji Ôno - verspielt, aber nie flach. Sinnlich, aber nie billig.

Das Leben ist selten fair, und die Tatsache, dass weder Kentarô Haneda noch Yûji Ôno jemals die gleiche Anerkennung erhalten haben wie Joe Hisaishi oder Yoko Kanno, ist geradezu skandalös. Ihre Fingerabdrücke sind immer noch überall in der japanischen Musikwelt zu finden, und Wayo Records hat hier wirklich etwas ganz Besonderes vollbracht. Sie haben einem lange ignorierten Kultklassiker neues Leben eingehaucht und zwei der vielleicht am meisten übersehenen Stars der Branche ins Rampenlicht gerückt.

Also dimmen Sie das Licht, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie. Lassen Sie sich von den astralen Synthesizern und funky Blechbläsern auf eine Reise durch die Asteroidengürtel, schimmernden Planeten und schummrig beleuchteten Weltraumkantinen entführen.

WAYO-V021 - Space Adventure Cobra Original-Soundtrack