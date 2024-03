Vinnie Jones wird nicht als Juggernaut zurückkehren

HQ

Es gibt nur wenige Zeilen in Superheldenfilmen, die ikonischer sind als "I'm the Juggernaut, bitch!" Vinnie Jones hat wirklich sein Bestes in die Rolle gebracht, und doch scheint es nicht so zu sein, als hätte er es eilig, in absehbarer Zeit zu einem seiner ikonischsten Charaktere zurückzukehren.

Im Gespräch mit Yahoo verriet Jones, dass er angesprochen wurde, ob er als Juggernaut für Deadpool & Wolverine zurückkehren wolle, aber er lehnte die Gelegenheit ab. "Ich habe mit dem Regisseur gesprochen und gesagt: 'Es ist so ein Drama, diesen Anzug anzuziehen'", sagte er. "Man kann den ganzen Tag nichts darin machen und man konnte nur durch einen Strohhalm trinken, während er eingeschaltet war."

Das bedeutet nicht, dass wir in Deadpool & Wolverine keine Juggernaut-Action sehen werden, denn im zweiten Deadpool-Film wurde die Figur mit CGI erstellt und von Ryan Reynolds gespielt.