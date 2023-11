Vinnie Jones ist Headliner World of Tanks 2023 Holiday Ops Event

HQ

Einer der Höhepunkte im Vorfeld der Feiertage ist jedes Jahr zu sehen, mit wem Wargaming für sein jährliches Holiday Ops-Event zusammengearbeitet hat. In der Vergangenheit gehörten dazu Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris und Milla Jovovich, und für 2023 wird dies fortgesetzt, indem eine weitere Person hinzugezogen wird, die als harter Kerl gilt.

Denn der ehemalige Fußballer, der zum Schauspieler wurde, Vinnie Jones, wird der Starstar für die diesjährigen Holiday Ops sein. Er wird als Kommandant mit einer Crew zu World of Tanks, World of Tanks Blitz und World of Tanks Modern Armor kommen, und er wird auch eine Sammlung neuer Herausforderungen und Quests mitbringen, die die Spieler abschließen müssen, um zusätzliche Belohnungen und Anpassungsgegenstände zu erhalten.

In Bezug auf den Beitritt zu World of Tanks sagte Jones: "Ihr habt richtig gehört, ich hänge meine Zuckerstangen für immer an den Nagel, um mich den großartigen World of Tanks-Spielern für Holiday Ops 2024 anzuschließen. Meine Zeiten, in denen ich Leute auf der Liste der Ungezogenen "korrigiert" habe, sind vorbei. Ich bin jetzt ein Kommandant von World of Tanks, und es wird den ganzen Weg 'Jingle-Bells' sein!"

Holiday Ops beginnt am 1. Dezember 2023 und wird auf allen Plattformen verfügbar sein. Seht euch unten den Trailer zur Kollaboration an.