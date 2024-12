Vinícius sorgte nach dem letzten Auswärtsspiel von Real Madrid erneut für Kontroversen

HQ

Vinícius Jr. löste bei seinem Besuch bei Real Madrid in Vallecas eine weitere Kontroverse aus, einem Viertel im Süden Madrids mit einem Team, Rayo Vallecano, das regelmäßig in der ersten Liga spielt - in der derzeit der ehemalige Real-Madrid-Star James Rodríguez spielt, obwohl der Kolumbianer nur noch selten spielt -.

Das spannende Spiel endete mit einem 3:3-Unentschieden. Vinícius war an einigen der fragwürdigeren Spielzüge beteiligt: Nachdem ein Foul von Rayo nicht mit einer Karte geahndet wurde, konfrontierte er den Schiedsrichter und holte sich eine Rote Karte. Später erlitt er ein Foul, das als Elfmeter zugunsten von Real Madrid hätte gewertet werden müssen.

Am Ende des Spiels sangen die Rayo-Fans "Vinícius balón de playa ", "Vinícius Beach Ball" und machten sich über seine Niederlage beim diesjährigen Ballon d'Or -Rennen lustig. Als er das Spielfeld verließ, zeigte er mitRayo zwei Fingern auf die Fans, was bedeutete, dass Rayo Vallecano in die zweite Liga absteigen könnte.

Diese Geste wurde auf TikTok festgehalten und in den sozialen Medien weit verbreitet, und Martín Presa, Präsident von Rayo Vallecano, verurteilte sein Vorgehen im Radiosender COPE: "Ich denke, dass diese Haltungen, insbesondere die von Vinicius, oft nicht angemessen sind".

"Ich denke, dass Fußballer am Ende Profis sein müssen und dass diese Haltung gegenüber der Öffentlichkeit auf den Tribünen nicht auftreten sollte", fuhr er fort. Er fügte jedoch hinzu, dass der Verein keine rechtlichen Schritte gegen den brasilianischen Spieler bei der Disziplinarkommission des RFEF (Spanischer Fußballverband) einleiten werde. Hätten sie ihn nach dem Prozess für schuldig befunden, hätte Vinícius eine Sperre von einem Spiel drohen können.

"Ich denke, die Sache mit der zweiten Liga ist sehr hässlich, egal ob sie von einem Fan oder von einem Profi gesungen wird", sagte Presa. Einen Tag später skandierten die Barcelona-Fans dasselbe in Richtung Leganés, nachdem der FC Barcelona mit 0:1 gegen eine Mannschaft verloren hatte, die in diesem Jahr in die erste Liga aufgestiegen war.