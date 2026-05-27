Vinícius Jr. hat es "nicht eilig", einen neuen Vertrag bei Real Madrid zu unterschreiben: "Wir haben viel zu besprechen"

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Die Zukunft von Vinícius Jr. bei Real Madrid ist noch nicht gesichert. Der brasilianische Flügelspieler, der sich nun auf die Weltmeisterschaft 2026 vorbereitet, sagte in einem Interview mit dem YouTube-Kanal CazéTV, dass er "nicht in Eile" sei, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, um seinen Aufenthalt in Madrid über Juni 2027 hinaus zu verlängern, dem Zeitpunkt seines aktuellen Vertrags, und dass der Verein und er davor noch viel zu besprechen haben.

"Ich habe immer davon geträumt, hier zu spielen, ich genieße jeden Moment und möchte mein ganzes Leben hier bleiben, aber ich habe es nicht eilig, meinen Vertrag zu verlängern. Ich habe es bis 2027", sagte Vinícius. "Bis 2027 haben wir viel mit Real Madrid zu besprechen, und Real Madrid hat viel mit uns zu besprechen. Real ist beruhigt und ich bin beruhigt, der Präsident vertraut mir und ich vertraue ihm. Wir müssen warten, jeden Moment leben und den besten Verein der Welt genießen."

Es wurde bereits berichtet, dass der Verein versucht hat, seine langfristige Präsenz zu sichern, doch der Spieler hat mehr Geld gefordert, um seinen Status als Star des Teams zu festigen, ebenso wie Kylian Mbappé.

Der Flügelspieler äußerte sich auch zu seiner Beziehung zum französischen Stürmer und sagte, sie seien auch außerhalb des Spielfelds Freunde. Einige haben darauf hingewiesen, dass beide Spieler besser zu performen scheinen, wenn sie nicht gleichzeitig spielen. Glaubst du, Vinícius bleibt länger als 2027 bei Real Madrid?